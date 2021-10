BricksLab per la didattica digitale on-demand

9 Ottobre 2021 – 10:45

Un ambiente di lavoro e apprendimento evoluto per offrire ai docenti un modo facile per creare lezioni multimediali da condividere con gli studenti.

The post BricksLab per la didattica digitale on-demand appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico