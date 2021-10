Xbox Series S + FIFA 22: super sconto in atto (-80€)

8 October 2021 – 19:00

Xbox Series S + FIFA 22 è il bundle definitivo che ti fa portare a casa due gioielli a prezzo esclusivo: approfitta della promozione.

The post Xbox Series S + FIFA 22: super sconto in atto (-80€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico