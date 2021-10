Tutto quello che sappiamo sul prossimo iPhone SE

(Foto: Apple)Sembrava un progetto ormai naufragato e abbandonato e invece nel 2022 potrebbe fare capolino una terza versione di iPhone Se, il modello più economico e compatto tra gli smartphone Apple. Il design sarebbe piuttosto simile a quello della precedente versione, ma sotto a una scocca un po’ vintage troverebbe spazio il nuovo chip A15 Bionic in grado di collegarsi alle reti 5G di nuova generazione.

Il primo iPhone Se aveva debuttato nel 2016 basandosi su iPhone 5S ed era stato poi seguito da iPhone Se 2020 che derivava dalla famiglia iPhone 8. Secondo quanto emerso dalle fonti cinesi citate dal portale giapponese Mac Otakara, la terza generazione non cambierebbe nulla della scocca, offrendo ancora una volta un display Retina Hd con diagonale da 4,7 pollici circondato da un’abbondante cornice con bordi non così sottili nella parte superiore e inferiore. Rimarrebbe però anche il tasto home dotato dell’apprezzato TouchId per riconoscere l’impronta digitale.

La grossa novità rispetto al modello 2020 sarà l’implementazione del chip A15 Bionic visto a bordo dei recenti iPhone 13, con dunque più potenza e una migliore gestione dei consumi, accompagnato dal modem Qualcomm Snapdragon X60 5G per connettersi alle reti di nuova generazione. Secondo quanto anticipato da Mac Otakara, la produzione del terzo iPhone Se dovrebbe iniziare dal prossimo dicembre per poi eventualmente uscire a primavera del 2022.

Perché Apple punterebbe ancora sul design simil-iPhone 8? Per due motivi. Il primo riguarda la linea produttiva che non dovrà essere eccessivamente modificata mentre la seconda si rifà ai modelli Mini di iPhone 13 e iPhone 12, per non creare troppa concorrenza interna. Quanto costerà un possibile iPhone Se 2022? Il prezzo del secondo modello parte da 499 euro, probabile che si sceglierà la stessa fascia.



