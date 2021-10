L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino

8 Ottobre 2021 – 12:00

(foto: Twitter/Eurovision)Dopo la clamorosa vittoria dei Måneskin allo scorso Eurovision Song Contest di Rotterdam, da regolamento l’edizione 2022 tocca all’Italia. Da mesi, dunque, l’Ebu (l’associazione delle emittenti televisive europee) e la Rai stavano cercando una città che fosse adatta ad ospitare l’evento che, nelle sue condizioni organizzative, prevede l’ospitalità di 10mila spettatori, 1500 giornalisti più numerosi ospiti e delegati dell’Ebu stessa. In queste ore, dopo una lunga attesa, è stato dunque annunciato che sarà Torino la città ad aggiudicarsi l’onore ma anche l’onere di ospitare la manifestazione canora più vista al mondo.

Il capoluogo lombardo ha battuto la concorrenza di altre città candidate come Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Anche se manca la comunicazione ufficiale da parte della Rai, la notizia è ripresa in queste ore da tutti i maggiori organi di informazione. La candidatura sabauda era stata lanciata con grande convinzione nei mesi scorsi dalla sindaca Chiara Appendino che aveva puntato tutto sui vantaggi logistici: “Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili. Per ciò che riguarda l’ospitalità, la nostra offerta ricettiva è in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre. Saremo inoltre già un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali“.

Le tre serate di questa 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolgeranno quindi a maggio, in date ancora da definire, al Palasport Olimpico PalaAlpitur di Torino. Sarà la terza volta che una città italiana ospita la competizione, dopo le edizioni del 1965 e del 1991 tenutesi rispettivamente a Napoli e Roma. Ora resta da sciogliere il nodo della conduzione, che dovrà contare quattro presentatori che parlino un inglese fluente (e uno anche francese): negli scorsi giorni un’indiscrezione uscita dai microfoni di Radio Deejay vorrebbe confermata la conduzione da parte di Mika, mentre ancora in forse quella di Alessandro Cattelan. Ulteriori informazioni arriveranno di sicuro nelle prossime settimane.

The post L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino appeared first on Wired.

Fonte: Wired