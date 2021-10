Le nuove misure contro Covid-19 per cinema, teatri, musei, stadi e discoteche

8 October 2021 – 11:45

(Photo by Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)Via libera del governo alla riapertura delle discoteche e all’aumento della capienza per cinema, teatri e stadi. Al termine del Consiglio dei ministri del 7 ottobre sono state approvate le nuove misure contro Covid-19 per il settore dello spettacolo e della cultura che entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre. L’accesso alle strutture e agli spettacoli, sia all’aperto che al chiuso, resta vincolato al possesso del green pass, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un tampone per il covid 19.

Teatri, cinema e concerti

Dal prossimo 11 ottobre, limitatamente alle zone bianche, la capienza di teatri, cinema, sale da concerto e locali dove si svolgono spettacoli dal vivo sarà aumentata al 100% sia all’aperto che al chiuso.

Discoteche

In tutti i locali al chiuso in cui è possibile andare a ballare la capienza autorizzata sarà pari al 50% di quella massima. Mentre per le strutture all’aperto la capienza verrà aumentata fino al 100%. Il governo ha anche sottolineato l’importanza di garantire la presenza di impianti di aerazione, senza ricircolo dell’aria, in tutti i locali al chiuso

Musei

Se nei musei la capienza era già stata portata al 100%, le nuove disposizioni del governo hanno eliminato la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro, fatto salvo l’uso delle mascherine e il possesso del green pass.

Stadi e strutture sportive

L’accesso del pubblico a eventi e competizioni sportive sarà consentito al 75% della capienza massima nelle strutture all’aperto e al 60% nei locali al chiuso.

Sanzioni

In caso di violazioni delle regole sulla capienza e sul controllo dei green pass, le autorità potranno decidere della chiusura delle strutture a seconda della gravità della violazione.

