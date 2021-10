Instagram down, l’app di Zuckerberg si blocca di nuovo: segnalazioni da tutta Italia

8 Ottobre 2021 – 23:25

Instagram down, l'app di Zuckerberg si blocca di nuovo: segnalazioni da tutta Italia per il social di condivisione foto. Ma cosa sta succedendo? Secondo il sito Down Detector, a partire dalle 20,15 circa sono arrivate le prime segnalazioni di utenti che non riuscivano a caricare il feed di Instagram o ad accedere alle Insta Stories dei propri amici.



Fonte: Fanpage Tech