Il Nobel per la pace 2021 premia la difesa della libertà di espressione

8 October 2021 – 11:09

Il Comitato per il Nobel norvegese ha scelto la giornalista filippina Maria Ressa e il giornalista russo Dmitry Muratov come vincitori del premio Nobel per la pace del 2021, per il loro impegno nella difesa della libertà di espressione nei loro paesi di origine. A differenza degli altri premi, quello per la pace viene conferito in Norvegia, presso il municipio di Oslo, perché all’epoca dell’istituzione dei premi Nobel la Norvegia era ancora parte della Svezia. Inoltre, è l’unico premio che può essere conferito anche a delle organizzazioni e non solo alle singole persone.

Lo scorso anno il premio era stato assegnato al Programma alimentare mondiale, la più grande organizzazione umanitaria al mondo che si occupa di combattere la fame e promuovere la sicurezza alimentare. Quest’anno invece, oltre a Maria Ressa e a Dmitry Muratov, erano in lizza per la vittoria Greta Thunberg, la giovane attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, Svitlana Tsikhanousskaya, leader dell’opposizione bielorussa al governo brutale e autoritario di Viktor Lukashenko, e l’Organizzazione mondiale della sanità, per l’impegno nella battaglia globale contro la pandemia da coronavirus.

Da quando è stato istituito, il Nobel per la pace non è stato assegnato per 8 volte durante la prima guerra mondiale e nel primo dopoguerra, per 5 volte durante la seconda guerra mondiale e per 6 volte durante la guerra fredda tra blocco occidentale e sovietico, di cui 3 a causa della guerra in Vietnam.

