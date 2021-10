Durante il blackout di Facebook gli utenti social si sono riversati su Pornhub

8 October 2021 – 17:02

Chi desiderava a tutti i costi rimanere in contatto via chat con gli amici più stretti si è rivolto ad alternative come Telegram, ma una parte degli orfani da social ha deciso di passare il tempo in tutt’altro modo. Secondo i dati rilevati dai tecnici di Pornhub, le richieste di accesso ai server sono aumentate fino a oltre il 10 percento in corrispondenza delle quasi 7 ore di down di Facebook, Instagram e WhatsApp.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech