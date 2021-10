Alessandro Zan e il futuro intersezionale dei diritti

8 Ottobre 2021 – 12:00

Per gli standard della politica italiana, l’onorevole Alessandro Zan, nato a Padova nel 1973, è considerato quasi un giovane esordiente. Eppure la sua carriera è lunga e piena di traguardi, partita com’è dall’attivismo all’interno dell’Arcigay padovano, poi passata per il consiglio comunale padovano e infine in Parlamento. Oggi il suo nome è legato al tanto discusso disegno di legge (il ddl Zan, appunto) che vuole lottare contro omobitransfobia, abilismo e misoginia: una “legge di civiltà“, come ama ripetere il suo primo firmatario, che dopo l’approvazione alla Camera nel novembre 2020 è da mesi al Senato in stallo per via dell’ostruzionismo di Lega e Fratelli d’Italia.

Zan ha raccontato la sua esperienza di attivista e politico ma anche gli ultimi anni di strenua battaglia attorno al ddl in un memoir intitolato Senza paura (edito da Piemme), in cui rivela molto anche del suo privato. Sabato 9 ottobre sarà poi nella sua Padova, assieme a Susanna Camusso e Stefano Ciafani di Legambiente, in un incontro alla Festa dell’Unità (ore 18.30, Gran Teatro Geox) moderato dal direttore di Wired Federico Ferrazza e dedicato ai diritti civili, sociali e ambientali. Proprio per l’occasione l’abbiamo intervistato facendo il punto su un’Italia che cerca la sua via verso l’uguaglianza:

Onorevole Zan, iniziamo con quello che le chiederanno in molti: a che punto è il ddl?

“La discussione della legge dovrebbe ricominciare il proprio iter a metà ottobre, presumibilmente dopo i ballottaggi visto che tutta la politica italiana è bloccata da queste elezioni amministrative. Bisogna incastrare la discussione di una legge d’iniziativa parlamentare all’interno di un calendario che al Senato è già molto fitto, pieno di decreti sul Pnnr e poi l’arrivo della legge di bilancio. Bisognerà essere molto bravi a trovare spazio in questa programmazione così fitta”.

E poi anche la discussione in aula non sarà così facile.

“Ci sono due scogli: la richiesta di non passaggio agli articoli avanzata da Fratelli d’Italia e Lega, che di fatto decreterebbe la morte della legge, e quindi dobbiamo fare in modo che tutti i senatori favorevoli alla legge siano in aula per respingere questa richiesta, che dimostra come i suoi avversari stiano cercando di usare ogni mezzo parlamentare per affossare la legge senza arrivare a discutere del merito. L’altro ostacolo sono i mille emendamenti presentati principalmente dalla Lega, che sono per il 95% ostruzionistici”.

Cosa si sente di dire per tentare di convincere ulteriomente i più scettici della bontà di questa legge?

“Questa è una legge contro i crimini d’odio che solo l’Italia non ha, ce l’hanno tutti i paesi europei. È una legge urgente perché ogni giorno veniamo a conoscenza di fenomeni di discriminazione e di violenza e non ci possiamo permettere di fallire questo ennesimo tentativo e lasciare il paese scoperto da una legge che tutela le vittime più vulnerabili. A fronte del fatto, anche, che abbiamo visto come la doppia morale di certi partiti non paghi e anzi torna indietro come un contrappasso. Le forze politiche che hanno presentato questi emendamenti non hanno la credibilità per farlo anche dopo i fatti di cronaca che sono accaduti”.

È stato molto criticato il passaggio del suo libro Senza paura in cui riferiva di un politico leghista che si baciava a Mykonos con un altro uomo. Ora è scoppiato il caso Morisi: questo quanto sposta gli equilibri del dibattito in Senato?

“Nel libro denuncio un’ipocrisia che risiede in particolar modo nella destra italiana che difende la famiglia tradizionale ed è contro il ddl Zan e poi in privato si comporta in tutt’altro modo. Il mio non è un giudizio morale ma la denuncia di un’ipocrisia che non fa bene al nostro paese in generale. Non so se questo porterà a un atteggiamento più equilibrato e sobrio da parte dei detrattori della legge, perché purtroppo hanno strumentalizzato il ddl facendone una battaglia politica. Stiamo parlando di una legge che tutela i diritti umani e dovrebbe essere votata da tutti, un calcolo politico sulla vita delle persone mi sembra la cosa peggiore che esista”.

È abituato alle battaglie considerate senza speranza, o comunque molto difficili: nel libro racconta come ha organizzato il primo Pride di Padova nel 2002 nonostante l’opposizione di molti in città.

“Sono battaglie molto difficili, ancora oggi abbiamo nella nostra società delle resistenze culturali molto forti, l’eredità del patriarcato e di una certa cultura arretrata mostra ancora tutta la sua forza, quindi ogni volta che intraprendi una battaglia per i diritti civili sembra sempre che ci sia una montagna da scalare o dei muri che si alzano improvvisamente. E tu ti trovi a dover affrontare una serie di ostacoli che sembrano insormontabili, ma per fortuna il paese reale è più avanti di una certa politica e soprattutto c’è tutta una nuova generazione che ha preso a cuore certi temi”.

Prima ancora di essere un politico, di essere eletto, lei ha fatto molti anni di attivismo: forse l’impegno diretto è un antidoto a tanta antipolitica che si è diffusa in questi anni?

“Io mi sento sempre un attivista più che un politico, è chiaro che faccio politica da tanto tempo, prima in consiglio comunale e in giunta a Padova e poi in Parlamento, però mi sentirò sempre un attivista. Non si possono scindere le due cose, anche se chi sta nei movimenti ha un ruolo diverso: la politica deve trovare i giusti compromessi per portare a casa il risultato invece i movimenti devono spingerla a puntare sempre al massimo. Il movimento è avanguardia, la politica è necessariamente mediazione. Io però ho iniziato proprio nell’attivismo perché non accettavo di vivere in un paese che discriminava le persone, a partire da me stesse. Il mio privato è diventato politico come dicevano le femministe degli anni Settanta”.

In queste elezioni amministrative è cresciuto, anche se con grande gradualità, il numero di persone lgbt+ elette e ancora di più quelle che hanno fatto campagna elettorale focalizzandosi sui temi della comunità: come dobbiamo leggere questo segnale?

“Innanzitutto questo mi rende felice perché quando sono stato eletto in consiglio comunale ero uno dei pochissimi se non l’unico. Per fortuna le persone lgbt+, non per forza provenienti dal movimento, porteranno un punto di vista importante nelle istituzioni che le arricchirà. Così come quando nelle istituzioni ci sono più donne, diventano più democratiche, inclusive, paritarie. Lo stesso succede con la partecipazione delle persone lgbt+, che da una parte dà più voce alle istanze della comunità dall’altra migliore la società tutta”.

Parlando di privato e politico, in Senza paura lei racconta anche della sua storia personale, del coming out e anche di un rapporto conflittuale con suo padre: cosa l’ha spinta a svelare tutto questo?

“Per me non era interessante raccontare la mia storia in quanto tale, piuttosto mostrare un paradigma di tante altre storie, di un’intera generazione ma anche di tanti ragazzi e ragazze di oggi che si trovano nella situazione, che hanno paura di dichiararsi in una famiglia che appare come ostile. Dunque io l’ho voluta raccontare perché fortunatamente poi la mia storia è finita bene, nel senso che mio padre nel tempo ha accettato il fatto che fossi gay e anzi l’ha fatto diventare un motivo d’orgoglio fino a impegnarsi per la mia campagna elettorale”.

In chiusura del libro c’è una lettera di speranza rivolta agli adolescenti queer del futuro, ma cosa direbbe invece ai ragazzi di oggi che si trovano di fronte una società comunque discriminatoria?

“Dico di non smettere di lottare perché la società migliore in cui oggi loro si trovano a vivere è frutto di tante battaglie, di tante lotte delle precedenti generazioni. Il messaggio è che, se vogliamo migliorare l’Italia e renderla più inclusiva, bisogna agire e non lasciare che altri decidano per noi. I diritti non sono mai acquisiti per sempre”.

(foto: Ipa)Nel libro dice anche che, in un momento storico in cui ci sono pandemie ed emergenze ambientali, “solo una società di tutti può affrontare tutto questo“. Anche nell’incontro di sabato parlerete proprio di come i diritti civili non possano prescindere da quelli sociali e ambientali.

“Le discriminazioni e i pregiudizi sono sempre fra loro interconnesse e dunque devono essere interconnessi i diritti, sempre più intersezionali. Coloro che anche a sinistra per anni hanno dato priorità ai diritti sociali e solo poi ai diritti civili, hanno sempre avuto una visione miope. Una società discriminatoria genera disuguaglianze di cui poi risentono tutti. Temi come i diritti ambientali o le migrazioni climatiche alludono a problemi che possono ritorcersi contro l’intera società. Bisogna impegnarsi a costruire un senso della cittadinanza più equo e inclusivo, a beneficio di tutti. Per fortuna i giovani di oggi vedono il futuro molto più di noi: partecipano alle manifestazioni per l’ambiente, ai Pride, alle proteste per la legalità”.

La sua vita è molto cambiata perché ovviamente con questo ddl si sono accesi tutti i riflettori su di lei: come si vive al centro dell’agone?

“Di mio sono una persona molto riservata, questa visibilità è capitata un po’ a mio malgrado ma ovviamente quando sei il relatore di una legge così importante devi anche accettare le regole del gioco, dunque anche di essere molto esposto e di utilizzare la tua immagine per spingere ulteriormente la battaglia. Ma appunto essendo riservato non amo troppo espormi, probabilmente finita questa ondata mediatica tornerò a lavorare un po’ in sordina”.

Facciamo un gioco d’immaginazione: una volta chiuso il capitolo di questa legge, di cosa si occuperà l’onorevole Zan?

“In realtà non lo so, non penso nemmeno sia così importante saperlo. Continuerò a impegnarmi nelle mie battaglie e per i principi in cui credo. Mi sembra un po’ azzardato parlare di futuro quando la battaglia per la legge non è ancora conclusa, bisogna lavorare ancora assiduamente perché niente è scontato. Certo, poi continuerò a occuparmi di giustizia, di ambiente, così come sempre ho fatto”.

