Xiaomi Mi 11 Lite 5G, SUPER SCONTO eBay/Amazon (-145€)

7 October 2021 – 16:25

Fortissima riduzione di prezzo per uno degli smartphone più interessanti in circolazione: grande sconto su eBay e Amazon, scegli il tuo store.

The post Xiaomi Mi 11 Lite 5G, SUPER SCONTO eBay/Amazon (-145€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico