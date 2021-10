Una stazione di ricarica ed HUB USB tutto in uno con l’HUB Wenter 11

7 Ottobre 2021 – 19:46

Se le porte USB non ti bastano mai, l’HUB Wenter 11 è la soluzione perfetta per un dispositivo all-in-one dedicato a trasferimento dati e ricarica.

The post Una stazione di ricarica ed HUB USB tutto in uno con l’HUB Wenter 11 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico