Parlamento UE: serve politica comune di cyberdifesa

7 Ottobre 2021 – 19:46

Il Parlamento ha approvato una risoluzione per chiedere l’istituzione di un’unità congiunta che garantisca la sicurezza informatica nell’Unione europea.

