Ottieni il massimo con il WI-Fi 6 dell’Asus ROG Strix AX3000

7 October 2021 – 16:38

L’Asus ROG Strix AX300 è il router definitivo per qualsiasi applicazione, pensato naturalmente per il gaming, ma adatto a qualsiasi utilizzo.

The post Ottieni il massimo con il WI-Fi 6 dell’Asus ROG Strix AX3000 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico