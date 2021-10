L’UE vuole costringere Apple ad aprire gli iPhone ad altri sistemi di pagamento

7 October 2021 – 14:04

L’antitrust europeo invierà una “comunicazione di addebiti” ad Apple per la violazione del diritto di concorrenza. Sotto indagine l’uso restrittivo del chip NFC (Near Field Communication) sui propri dispositivi, necessario per i pagamenti contactless, ma inutilizzabile per altri sistemi di pagamento, che vengono automaticamente bloccati.

Fonte: Fanpage Tech