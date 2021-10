Lexus NX plug-in, la prova sulle strade di Maiorca

7 Ottobre 2021

A bordo della nuova Lexus NX, abbiamo percorso le strade aperte e ondulate dell’isola di Maiorca. Un viaggio che ha toccato ogni tipologia di percorso: dalla Ma-15, la veloce autostrada che taglia l’isola in due, alle dritte extra-urbane di collegamento delle grosse città come Alcudia e Pollença per finire con i tornanti a guisa di gomito della Serra de Tramuntana.

Il powertrain alla spina

Dopo più di 15 anni di esperienza nella tecnologia ibrida, Lexus ha deciso di dotare il suo nuovo sport utility premium della tecnologia ibrida plug-in, per intenderci, l’ibrido che necessita della ricarica alla colonnina elettrica o alla wallbox ogni volta che la batteria si scarica. Il nuovo modello alla spina risponde alla sigla 450h+. Il powertrain di questa Lexus NX è costituito da tre motori: uno a combustione a ciclo Atkinson a quattro cilindri da 2,5 litri; uno elettrico anteriore da 134 kilowatt e uno elettrico posteriore da 40 kilowatt. Il sistema plug-in completo produce un massimo di 309 cavalli, ovvero 227 kilowatt.

Questi consentono un’accelerazione da 0-100 chilometri orari in 6,3 secondi. Nello stesso tempo, le emissioni di anidride carbonica rimangono comprese tra 20 e 26 grammi al chilometro percorso. I consumi –a batteria carica– nel nostro percorso misto con tanto di aria condizionata e impianto audio acceso (più sorpassi all’occorrenza) si sono fermati a 4,5 litri per cento chilometri. A batterie scariche, la marcia di NX continua in versione full hybrid.

Il powertrain di Lexus NXLa batteria agli ioni di litio ha una capacità di 18,1 kilowattora, ed è tra le più elevate della sua categoria. Ciò garantisce a Lexus NX 450h+ un’autonomia EV che varia da 69 a 76 chilometri nel ciclo combinato WLTP e da 89 a 98 chilometri nel ciclo urbano. Il delta dei valori dipende sempre dall’allestimento. Come in tutte le plug-in, anche la NX 450h+ consente una guida completamente elettrica a velocità fino a 135 chilometri orari. Questa versione è equipaggiata di serie con il sistema di trazione integrale elettrica intelligente E-Four di Lexus. In pratica, grazie al motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore, il powertrain fornisce una distribuzione automatica della coppia motrice anteriore/posteriore tra 60:40 e 20:80. Ciò a garanzia di un grip ottimale durante le partenze o la guida su fondi stradali innevati o a bassa aderenza.

Curve contrastanti e angoli acuti

La seconda generazione di questo suv di lusso di medie dimensioni cambia le sue linee, ma senza stravolgerle. La carrozzeria continua a presentare superfici curve contrastanti e angoli acuti, ma con proporzioni più attuali. A differenziare l’aspetto ben piantato a terra è l’inconfondibile griglia a clessidra Lexus con la sua nuova posizione verticale. Lo si nota bene guardandola di profilo. Un’astuzia, dicono gli ingegneri nipponici, che aiuta a migliorare il flusso d’aria nel vano motore.

La nuova posizione verticale della griglia del radiatoreGli altri elementi di riconoscimento di questa versione sono i nuovi gruppi ottici posteriori a forma di L interamente a Led. A questi, si aggiunge l’inedita firma luminosa blade di Lexus che attraversa la larghezza del veicolo coast-to-coast. Infine, sul portellone posteriore, sparisce il logo e appare la scritta centrale Lexus in capitale. A stonare ora, ma si parla di quisquilie, è la sigla in posizione asimmetrica della relativa motorizzazione. Da subito sarà presente anche la versione F Sport: dettagli esterni cromati scuri; una griglia con trama specifica; cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze; nuovi paraurti con prese d’aria laterali più grandi.

Tazuna, il nuovo modo di sentire l’auto

Ci si abitua presto alla guida della nuova Lexus NX, un po’ meno al sound del ciclo Atkinson, che però nella versione alla spina è smorzato dall’intervento dei due motori elettrici. L’NX 2021 è il primo modello in cui Lexus presenta il concetto Tazuna per il cockpit del guidatore. Tazuna è nome della parola giapponese che descrive l’uso delle redini da parte di un cavaliere per controllare un cavallo. Esteso al mondo automotive, Tazuna è il controllo diretto e intuitivo del veicolo da parte del guidatore che segue il principio di mani sul volante, occhi sulla strada. Stiamo parlando di una connessione più profonda e intuitiva con il veicolo che consente al guidatore un controllo più fedele.

Volante e infotainmentLa disposizione dei comandi e delle fonti di informazione sono ottimizzate affinché sia necessario il minimo movimento di mani e occhi per il controllo della vettura. Si parte dalla nuova forma del volante e della sua sezione trasversale per dare una migliore sensazione di presa e aumentare l’istinto del controllo del guidatore. I suoi interruttori touch a sfioramento sono un esempio di controllo intuitivo dell’auto. Il display multi-informazione, lo schermo multimediale, gli indicatori e l’head-up display opzionale sono raggruppati in modo da poter essere letti a colpo d’occhio. Infine, per rendere il funzionamento più facile e più semplice, il numero di interruttori fisici è stato ridotto da 78 a 45 e sono stati raggruppati in zone definite secondo la loro funzione.

I pulsanti fisici sono stati mantenuti per le funzioni utilizzate più frequentemente, per un funzionamento più rapido e intuitivo. Quelli utilizzati durante la guida sono disposti intorno al volante. I controlli audio e aria condizionata sono stati raggruppati nello schermo di visualizzazione centrale. Mentre i controlli di guida che possono essere utilizzati quando il veicolo è fermo sono situati nella console centrale. L’artigianalità Takumi, unita all’ospitalità Omotenashi rendono gli interni di Lexus NX particolarmente gradevoli alla vista e al tatto. A farsi notare è inoltre il sistema elettronico e-latch di apertura delle porte. Questo sostituisce la classica maniglia interna della portiera con un interruttore posizionato accanto al bracciolo nel pannello. Nello specifico, il sistema e-latch incorpora la funzione di sicurezza, Safe Exit Assist. Questa evita che le porte vengano aperte nella traiettoria dei veicoli che si avvicinano da dietro.

Il sistema elettronico e-latch di apertura delle porte di Lexus NXLa connettività smartphone

Il 95 per cento di Lexus NX conta tecnologie e soluzioni mai applicate prima a questa sport utility. Ma la sua evoluzione più visibile è nella connettività smartphone. La smartphone integration diventa di serie in tutti gli allestimenti: wireless per Apple CarPlay, cablata per Android Auto. Una connettività che continua fuori dalla vettura anche in remoto con l’applicazione Lexus Link. Dallo smartphone, infatti, è possibile regolare le varie funzioni del climatizzatore, aprire o chiudere il veicolo, accendere le luci di emergenza. Per gli amanti delle statistiche, dallo smartphone si possono consultare le analisi di guida, del consumo di carburante e del livello della carica.

Restando nella zona multimedia di Lexus NX, è disponibile anche un vano di ricarica wireless; funziona bene senza friggere il telefono. Trai nuovi strumenti capaci di allietare gli automobilisti geek c’è la piattaforma multimediale. Completamente ridisegnata ha un funzionamento più veloce e intuitivo e una maggiore praticità. La sua massima espressione è rappresentata dal Lexus Link Pro, il touchscreen ad alta definizione da 14 pollici.

Apple CarPlay diventa Wireless – Android Auto ancora via cavoSu questo, le informazioni del percorso vengono aggiornate attraverso la navigazione cloud di serie. Arrivano anche gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air) dei sistemi e delle nuove funzioni. Questo permette di non dover andare necessariamente in officina. L’abbonamento di 4 anni alla connettività è offerto di serie. L’assistente vocale sale a bordo di questa nuova sport utility con il comando “Hey Lexus”. Infine, il sistema surround premium Mark Levinson a 17 altoparlanti: ideato su misura per questo modello è disponibile (come optional) sulle versioni alto di gamma.

Le sensazioni di guida

La posizione alta di guida regala un point of view ragguardevole a ogni tipologia di conducente. I punti ciechi sono monitorati dai tanti sensori messi a disposizione dai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Le portiere che si bloccano anche al passaggio dei ciclisti risultano essere particolarmente utili in città. Interessante l’head-up display da cui si può gestire anche l’infotainment senza distrarsi dalla strada. Idem per l’installazione ragionata di tasti touch e fisici. La mano memorizza tutto ciò che serve dopo pochi chilometri. Tra questi la manopola per la selezione delle tre modalità di guida Eco, Power e Confort. Il controllo adattivo della velocità, la distanza dal veicolo che precede e il mantenimento della carreggiata si azionano in maniera molto intuitiva. Non serve essere un esperto di tecnologia.

Ricarica a corrente alternataIl piantone del volante è regolabile, ma chi è molto alto rischia di toccare con le gambe. Il comportamento in strada è allegro. I due motori elettrici della versione plug-in spingono molto agevolando non poco i sorpassi. Le due tonnellate e mezzo si muovono in agilità anche nelle chicane. Il merito va in parte al nuovo telaio a elevata rigidità. Ma a sorreggere la massa senza far sdraiare troppo il veicolo intervengono prontamente le sospensioni adattive variabili. Si rivelano nella loro massima funzione nelle strade dissestate o mal livellate alle forti velocità. Indipendentemente dal recupero dell’energia, il nuovo sistema frenante a controllo elettronico risulta essere potente in caso di necessità e sempre fluido. Così come lo è l’adaptive cruise control: progressivo sia nelle accelerazioni che nei rallentamenti dovuti al traffico. L’abitacolo è molto silenzioso, sebbene, spingendo l’acceleratore a fine corsa, il cambio a ingranaggi epicicloidali fa salire i giri motore un po’ come sugli scooter.

I prezzi di listino per la motorizzazione NX 450h+ Plug-In Hybrid partono da 65.000 euro per la versione Premium fino a 72.000 euro per la Luxury. Prezzi che scendono di 7.000 grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione.

