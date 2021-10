Le novità di ottobre su Netflix che non sapevi di dover guardare

7 Ottobre 2021 – 9:00

Come districarsi nell’offerta vastissima dell’attuale panorama dello streaming online? Ogni mese gli uffici stampa delle piattaforme distribuiscono un elenco dei titoli ritenuti più interessanti – le produzioni originali del canale, piuttosto che il primo passaggio di un blockbuster che ha esordito mesi prima al cinema – mentre per tutte le altre, vere e proprie perle in alcuni casi costituite da inediti di cui vi innamorereste, il destino è quello di finire ignorate negli articoli che si limitano a ribattere le informazioni ricevute con un numero limitato di titoli prescelti. Come abbiamo già fatto in passato, siamo andati a sfogliare la lunghissima lista dei “coming soon” di Netflix dove la piattaforma on demand elenca le centinaia di uscite in arrivo mensilmente, tra lungometraggi, serie, cartoni, documentari, quiz show, reality e altro ancora. Ecco quali tra queste vi consigliamo di scoprire.

L’anime: Bright – Samurai Soul

https://www.youtube.com/watch?v=CthU2bsh6Fs

Vi ricordate di Bright, il fantasy action del regista di Suicide Squad David Ayer con Will Smith poliziotto in una realtà alternativa dove umani e creature magiche convivono? Bright: Samurai Soul è l’anime spinoff ambientato, questa volta, nel Giappone degli inizi dell’Era Meiji, appena dopo la fine dello shogunato alla fine del XIX secolo. Di nuovo, un umano, un orco e un’elfa che custodisce una pericolosa bacchetta magica uniscono le forze contro il Male, la loro missione restituire l’oggetto dopo un viaggio irto di insidie. Samurai Soul è diretta da Kyōhei Ishiguro di Psycho Pass e scritto dalla prolifica Michiko Yokote. La versione doppiata in inglese annovera Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) come voce del ronin Izo e Yuzu Harada (doppiatrice di Sweet Home) per la sua protetta Sonya. Se amavate le dinamiche tra Manji e Rin di L’immortale e un film animato tutto in Cgi non vi disturba, mettetelo in lista, potete vederlo da oggi, 7 ottobre.

La serie: Hometown Cha-Cha-Cha

https://www.youtube.com/watch?v=z66fazyp3-M

Questa rom-com in arrivo il 9 ottobre su Netflix è un k-drama, una serie della sempre più acclamata produzione coreana. Sedici episodi – il formato classico prediletto dai programmatori della Corea del Sud – per raccontare l’incontro tra una donna bellissima, Yoon Hye-jin, con un lavoro che terrorizza i più – è una dentista – che si trasferisce in un paesino lungo il mare. Proveniente dalla grande città, spaesata in un luogo dove ritmi e stile di vita sono diversi rispetto a quelli cui era abituata, si imbatte in Hong Du-sik, un giovanotto intraprendente e un po’ strano con decine di specializzazioni e nessun impiego specifico. Diametralmente opposti, sono destinati a sentirsi attratti l’una dall’altro. Le premesse per conquistare anche i romantici più esigenti ci sono tutte: Hometown Cha-Cha-Cha è diretta da Yoo Je-Won di Tomorrow With You. Protagonista la folgorante Shin Min-a di Volcano High, Bittersweet Life e My Girlfriend is a Gumiho. Il suo partner è Kim Sun-ho, lanciato da Start-Up. Se vi era piaciuta When the Camellia Blooms, Hometown Cha-Cha-Cha è la serie imperdibile per voi.

Il film da recuperare: Monk Comes Down the Mountain

Il bello delle acquisizioni di libreria è scoprire o ritrovare bei film del passato. Un passato recente, tuttavia, nel caso di Monk Comes Down the Mountain (Il monaco che scese dalla montagna), pellicola di arti marziali in costume – o “wuxia pian” – del 2015 diretto nientemeno che dall’osannato regista cinese Chen Kaige di Addio mia concubina. Un giovane monaco guerriero è costretto a lasciare il proprio monastero e avventurarsi nel mondo moderno della città, rumoroso e pieno di automobili. La sua competenza nelle arti marziali lo aiuteranno a sopravvivere e a imbattersi in un maestro di kung-fu che custodisce un libro preziosissimo ambito dai soliti malvagi. Girato in digitale e originalmente diffuso in 3D, Monk Comes Down the Mountain è l’occasione in più per chi ama il genere e non ha Amazon Prime Video – dove si trovano molti più titoli simili – e per (ri)conoscere l’affascinante attore taiwanese Chang Chen, il medico degli Atreides nel Dune di Villeneuve e apparso in tantissimi bei film orientali come La tigre e il dragone, La battaglia dei tre regni, The Grandmaster, The Assassin e il meno conosciuto – ma assolutamente da recuperare, Mr Long. Dal 15 ottobre.

Il film inedito: The Trip

La scheda di Netflix lo annovera nel genere horror, ma The Trip è piuttosto la parodia dei cupissimi noir nordici che riscuotono un largo successo tra il pubblico amante dei thriller inquietanti ambientati tra le selvagge foreste scandinave. In questo film originale Netflix di produzione norvegese, una coppia ai ferri corti si accorda per trascorrere una vacanza in uno chalet sperduto tra la neve per appianare i propri attriti. In realtà, entrambi hanno deciso di far fuori il partner, missione che tenteranno di compiere nei modi più fantasiosi fin quando altri si intrometteranno, cambiandone le priorità. The Trip è diretto dal norvegese Tommy Wirkola di Dead Snow; nel cast spicca la minuta e fatale attrice svedese Noomi Rapace di Uomini che odiano le donne e Prometheus, qui nei panni della mogliettina assassina. Dal 15 ottobre.

La docuserie: The Raincoat Killer

Netflix vanta una nutrita libreria di docuserie, specialmente a tema criminale pertanto dedicata alla cronaca delle indagini e della cattura di famosi e imprendibili serial killer. L’ultimo in ordine di tempo – lo potrete vedere dal 22 ottobre – è The Raincoat Killer, serie documentario incentrato sul caso raccapricciante di Yoo Young-chul. Qualcuno ricorderà il film noir The Chaser, diretto dal regista Na Hong-jin di Carnival, The Yellow Sea e del celebrato Goksung, la cui storia era appunto ispirata a quella reale di questo assassino e cannibale attivo a Seoul, che tra il 2003 e il 2004 ha ucciso, mutilato e dato fuoco a una ventina di vittime tra prostitute e uomini facoltosi. Nonostante avesse subito più di una dozzina di condanne per furto e stupro, e i suoi delitti si perpetrarono incessantemente a distanze di poche settimane di distanza. Il killer è sfuggito a lungo alla polizia. e The Raincoat Killer ricostruisce ogni momento cruciale del caso. Guardatelo se ne avete il coraggio.

The post Le novità di ottobre su Netflix che non sapevi di dover guardare appeared first on Wired.

Fonte: Wired