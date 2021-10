Gli scandali di Facebook stanno bloccando l’uscita di nuove funzioni del social

7 Ottobre 2021 – 14:25

Lo hanno riferito alcune fonti interne all’azienda al The Wall Street Journal: un team di 10-15 persone sarebbe occupato a condurre un’attenta disamina delle funzionalità in arrivo sui prodotti del gruppo – incluso il social Instagram – per assicurarsi che non prestino il fianco a critiche o possano essere accusate di avere un impatto negativo sui più giovani.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech