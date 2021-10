Fiverr annuncia l’acquisizione di CreativeLive

7 October 2021 – 16:05

Con sede a Seattle, la società acquisita è specializzata nell’ambito dell’online learning: non è stata resa nota l’entità dell’investimento.

Fonte: Punto Informatico