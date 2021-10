Ea potrebbe cambiare il nome a Fifa nella prossima versione

7 Ottobre 2021 – 18:00

(Foto: Ea)Fifa 23 potrebbe non uscire mai, non perché Electronic Arts abbia già deciso di troncare una delle serie di videogame più popolari di sempre, quanto perché potremmo trovarci davanti a un inaspettato cambio di nome della saga. “Stiamo esplorando la possibilità di cambiare il nome dei nostri giochi di calcio – si può leggere sul recente commento ufficiale ai primi risultati commerciali di Fifa 22 – Ciò significa che stiamo rivalutando i nostri accordi con Fifa“. Quale sarà il sentiero intrapreso da Ea?

Nato come Fifa International Soccer nel 1993, il gioco ha cambiato più volte nome ufficiale nei primi anni aggiungendo Soccer, Football oppure riferimenti ai Mondiali, prima di prendere la via della semplicità dal 2006 in poi con la formula Fifa accompagnata dalle ultime due cifre dell’anno. L’ultimo capitolo uscito è dunque Fifa 22, che ha debuttato praticamente in contemporanea con il gioco rivale di Konami, eFootball, che aveva cambiato nome (prima era noto come Pes – Pro Evolution Soccer) proprio dal 2021.

Non è ancora chiaro con precisione quale sarà il nome scelto da Ea, se mai il cambio diventerà realtà, di sicuro non potrà essere troppo simile a eFootball per non creare confusione con i rivali, quindi potrebbe ritornare in ballo “Soccer” in qualche declinazione. Tutte illazioni in cerca di conferma, che però potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Nel frattempo, secondo i dati diffusi da Ea, al momento ci sono già nove milioni di giocatori attivi su Playstation, Xbox, Stadia, computer e Switch e sono state già giocate oltre 460 milioni di partite su Ultimate Team da oltre 7,6 milioni di squadre.





The post Ea potrebbe cambiare il nome a Fifa nella prossima versione appeared first on Wired.

Fonte: Wired