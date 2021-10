5 gadget perfetti per i fan di Squid Game

7 October 2021 – 12:09

(Foto: Netflix)Squid Game è la serie del momento e domina le classifiche su Netflix in buona parte del mondo grazie alla sua avvincente trama che racconta dell’inquietante sfida di 456 persone disperate che mettono a rischio la propria vita per una grossa somma di denaro, confrontandosi in una serie di giochi per bambini. Per gli appassionati della produzione coreana a tema survival game, ecco cinque gadget da regalare o da regalarsi.

Tuta dei giocatori e costume rosso

(Foto: Lofeery)Tra gli accessori più cercati per cosplay e per l’imminente Halloween ci sono i costumi ispirati alla serie. È già possibile trovare sia la tuta numerata che viene consegnata ai giocatori (che costa 33,99 euro) sia il completo rosso con maschera dei soldati/guardiani del gioco (con prezzi da 26,99 euro).

Maschera di Front Man

(Foto: Dreafly)L’antagonista principale della serie è il misterioso Front Man, che indossa una particolare maschera squadrata e di colore scuro. Si può trovare a prezzi che partono da 12,99 euro; nella stessa pagina ci sono anche le maschere dei soldati con simboli del quadrato, cerchio e triangolo.

Action Figure

(Foto: SUPYINI)Altro grande classico dei gadget dedicati alle serie tv sono le action figure ossia i modellini dei personaggi. Si trovano già in offerta quelli basati sui soldati in tuta rossa e su Front Man realizzati in vinile sullo stile dei modelli Funko Pop a prezzi da 12,99 euro.

Biglietto di invito

(Foto: Bluesa)Un piccolo gadget di sicuro effetto è la riproduzione del biglietto di invito ricevuto dai vari protagonisti della sfida, con i simboli di cerchio, triangolo e quadrato e il numero di telefono da contattare per partecipare al gioco mortale. La confezione da dieci pezzi si trova a un prezzo di 8,29 euro.

Formine per biscotti al caramello

(Foto: Basisago)Infine, la formina per cuocere i biscotti di caramello con disegni come la stella o il difficilissimo ombrello poi da tentare di ritagliare senza romperli, uno dei simboli della serie coreana. Si può trovare a un prezzo di circa 15 euro.

A proposito di Squid Game, ecco le anticipazioni sulla seconda stagione.

The post 5 gadget perfetti per i fan di Squid Game appeared first on Wired.

Fonte: Wired