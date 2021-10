Xiaomi 11T Pro 5G su Amazon con 100€ di SCONTO

6 Ottobre 2021 – 13:45

Un top di gamma come Xiaomi 11T Pro 5G proposto con 100 euro di sconto ancor prima del lancio: è possibile, grazie a questa occasione su Amazon.

The post Xiaomi 11T Pro 5G su Amazon con 100€ di SCONTO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico