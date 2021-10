Twitch, online il codice sorgente: leak gravissimo

6 October 2021 – 21:55

Un gravissimo leak colpisce la piattaforma Twitch: trafugata la totalità del suo codice sorgente, alcuni segreti e, si teme, i dati degli account.

Fonte: Punto Informatico