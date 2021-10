Per accedere ai servizi Google la password non basterà più: dovrai confermare con lo smartphone

6 Ottobre 2021 – 11:25

Entro l’anno la casa di Mountain View attiverà automaticamente per 150 milioni di account Google una misura di sicurezza già prevista dai servizi di home banking e da soluzioni digitali come lo SPID, pensata per rendere l’accesso ai servizi più sicuro e a prova di hacker e truffatori. Ecco come funziona.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech