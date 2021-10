Office 2021 c’è: sarà l’ultima versione?

6 Ottobre 2021 – 13:46

Senza troppo clamore, Microsoft ha reso disponibili le edizioni Home & Student eHome & Business di Office 2021 (nel giorno di Windows 11).

The post Office 2021 c’è: sarà l’ultima versione? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico