Nokia T20: tablet da 10 pollici con Android 11

6 Ottobre 2021 – 13:46

Nokia T20 è il primo tablet di HMD Global: schermo da 10,4 pollici, processore octa core, 4 GB di RAM, connettività LTE e sistema operativo Android 11.

The post Nokia T20: tablet da 10 pollici con Android 11 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico