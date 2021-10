Lenovo Tab P11 Pro: dotazioni da primo della classe

6 Ottobre 2021 – 18:40

Lenovo Tab P11 ProPrendersi del tempo per guardare la propria serie preferita su Netflix o giocare all’ultimo titolo gaming, e perché no, estraniarsi da tutto per dedicarsi al disegno. Oppure, lavorare sull’ultimo foglio di calcolo Microsoft prima di un e-party in videoconferenza con la camera frontale da 8 megapixel. Sono questi alcuni dei tool più importanti dell’ultimo Lenovo Tab P11 Pro.

Intrattenimento in alta definizione

La dotazione tecnica suggerisce che Lenovo Tab P11 Pro sia stato progettato per l’intrattenimento in alta definizione. Si parte dal display Oled da 11,5 pollici 2K (2560 x 1600) in HDR10 e Dolby Vision. Uno schermo certificato Netflix HD. Lo chassis ultrasottile è realizzato in lega di alluminio. Ha un’esclusiva finitura bicolore, cornici sottili da 6,9 millimetri e un profilo da 7,7 millimetri nel punto più spesso.

silhouette nuovo tablet Lenovo Tab P11 ProA chiusura quattro altoparlanti JBL con camere da 2,5 centimetri cubici ottimizzati da Dolby Atmos e una serie di funzionalità intelligenti per l’ottimizzazione dell’esperienza. Ne risulta un audio surround di qualità cinematografica studiato appositamente per l’home entertainment. L’intento di Lenovo con questo device, infatti, è azzerare i compromessi in termini di prestazioni, design e portabilità.

Lenovo Tab P11 Pro è stato studiato anche per essere utilizzato dai piccoli di casa. Grazie a Google Kids Space, infatti, i bambini hanno a disposizione una raccolta di contenuti di qualità con consigli per app, giochi, libri e video per scoprire nuovi modi di giocare e imparare.

Fino a 15 ore di utilizzo

Non solo intrattenimento. Lenovo Tab P11 Pro è un perfetto device 2-in-1 nato per soddisfare chi si trova in smartworking o chi lavora in mobilità. Che sia destinato a diventare anche un ottimo compagno di lavoro lo si deduce dal suo corredo. Tab P11 Pro vanta il versatile sistema operativo Android 10 con una unità di disco fisso di 128 gigabyte. Molto funzionali anche le App per la produttività di Microsoft Office come Word, PowerPoint, Excel e OneNote.

La tastiera e la penna del nuovo tablet Lenovo Tab P11 ProA questi si possono aggiungere la tastiera magnetica con comodi tasti di scelta rapida e la penna ottica per sfruttare i 4.096 i livelli di pressione riconosciuti da questo Lenovo. Sono entrambi opzionali, ma rendono il device molto più versatile e pronto all’uso. Inoltre, la batteria con una capacità che può toccare gli 8600 milliamperora assicura fino a 15 ore di utilizzo. Il merito va soprattutto al parsimonioso SoC Qualcomm Snapdragon 730G.

Non mancano, infine, le funzionalità smarter che regalano al Tab P11 Pro una fruibilità premium. Tra queste l’accesso zero-touch. Le sue fotocamere anteriori sbloccano il tablet quando rileva il volto del proprietario. Utile anche la sfocatura dello sfondo nelle videochiamate per una maggiore privacy. Ideali per lavorare da casa, trasformano l’esperienza d’uso del dispositivo, rendendola più semplice e immediata.

