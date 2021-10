Introduzione ad Adobe XD per applicazioni mobili: il corso in sconto del 68%

6 Ottobre 2021 – 22:45

Per imparare a progettare un’app come un vero professionista, ci pensa Domestika con il corso di introduzione ad Adobe XD per applicazioni mobili.

The post Introduzione ad Adobe XD per applicazioni mobili: il corso in sconto del 68% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico