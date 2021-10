Il ritorno di FarmVille: arriva il terzo capitolo

6 Ottobre 2021 – 18:00

(Foto: Zynga)A ben dodici anni dal debutto del primo FarmVille, Zynga presenta il terzo capitolo di uno dei giochi più di successo della prima era di Facebook. Nel suo periodo d’oro, il titolo aveva superato gli 80 milioni di utenti attivi al mese e picchi di oltre 13 milioni al giorno, tutti impegnati a zappare orti, prendersi cura degli animali e, soprattutto, invitare a raffica gli amici sui social per ottenere in cambio esperienza e monete in-game.

Negli ultimi anni il gioco aveva vissuto un inesorabile declino fino alla chiusura del primo capitolo visto l’abbandono del supporto Flash sul quale era basato. Dopo una seconda versione non proprio spumeggiante, la terza cercherà di ritornare sulla cresta dell’onda con tante novità e aprendo alle registrazioni prima del debutto ufficiale atteso il prossimo 4 novembre su piattaforme Apple come iPhone, iPad e Mac con chip M1, ma anche su Android e su pc Windows.



Secondo quanto anticipato da Zynga, FarmVille 3 includerà numerose novità come più di 150 specie di animali da allevamento e ancora più spazio alla personalizzazione delle proprie fattorie ovvero ancora più possibilità di spendere soldi virtuali comprati con quelli reali. “Oggi siamo entusiasti di aprire la pre-registrazione per FarmVille 3 – ha commentato Bernard Kim di Zynga – Il gioco è stato progettato in modo univoco per catturare l’immaginazione dei molti giocatori che hanno apprezzato FarmVille negli ultimi dieci anni, così come l’entusiasmo di una nuova generazione di giocatori“.

Non mancherà il personaggio di Marie, che accompagnerà i giocatori con un tutorial per imparare i comandi e le varie funzioni dopo aver preso possesso di un primo appezzamento. In tutto, il cast conta su 30 personaggi, ognuno con una specifica caratteristica peculiare. Tra le novità, oltre a una grafica che strizza l’occhio al successo di Animal Crossing: New Horizon, ci sono condizioni meteo che possono agevolare o rendere più difficili raccolti o per esempio la pesca e un catalogo molto ampio di elementi decorativi e di personalizzazione.

(Foto: Zynga)Ecco il sito ufficiale per pre-registrarsi e ottenere un kit di regalo speciale.

