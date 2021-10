Il blackout di WhatsApp ha spinto 70 milioni di utenti su Telegram

6 October 2021 – 11:01

Quando la piattaforma di messaggistica istantanea del gruppo Facebook è finita offline per ore, in molti hanno pensato di rivolgersi all’alternativa più nota che conoscevano. I disservizi di WhatsApp hanno regalato una giornata record per l’app concorrente, ma anche per l’alternativa libera Signal.Continua a leggere



Quando la piattaforma di messaggistica istantanea del gruppo

Continua a leggere Quando la piattaforma di messaggistica istantanea del gruppo Facebook è finita offline per ore, in molti hanno pensato di rivolgersi all’alternativa più nota che conoscevano. I disservizi di WhatsApp hanno regalato una giornata record per l’app concorrente, ma anche per l’alternativa libera Signal.

Fonte: Fanpage Tech