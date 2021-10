Google annuncia novità per ridurre l’inquinamento

6 October 2021 – 16:30

Google ha annunciato diverse novità per Search, Maps, Travel e Nest che permettono agli utenti di effettuare scelte più sostenibili per l’ambiente.

The post Google annuncia novità per ridurre l’inquinamento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico