Domani arriva la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Cold War: ecco tutte le novità

6 Ottobre 2021 – 17:25

I team di sviluppo dietro Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold War descrivono la Stagione 6 come tra le più esplosive e importanti di sempre. In arrivo il prossimo 7 ottobre su tutte le piattaforme di gioco, la nuova stagione porta nuovi cambiamenti e contenuti, che coinvolgono Verdansk, ma anche l’epico scontro finale tra Adler e Stitch e molto altro ancora.

Fonte: Fanpage Tech