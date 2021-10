5 tablet per bambini a meno di 150 euro

6 Ottobre 2021 – 18:40

Foto: LiscianigiochiSappiamo bene che anche i più piccoli vogliono navigare su internet, guardare i cartoni animati preferiti su YouTube o magari intrattenersi con le numerose applicazioni sviluppate per loro, ma, d’altra parte, concedere l’uso dei nostri smartphone o tablet potrebbe non essere una buona idea. E proprio per rispondere a questa esigenza, che sono stati rilasciati nel mercato numerosi tablet per bambini con scocca rinforzata e funzioni utili per monitorare l’utilizzo o limitare l’accesso a determinati contenuti disponibili sul web. Da Tronpad Kid 7 a Clempad X Plus, ecco alcuni modelli che si possono acquistare spendendo meno di 150 euro.



Tronpad Kid 7

Foto: AEEZO Tronpad kid 7Monta un processore quad core in grado di eseguire le app più recenti e sfrutta la versione 10 di Android affiancata da 2 gb di ram, 32 gb di rom espandibili con micro sd e display con risoluzione full hd. L’app FamilyGroup permette ai genitori di controllare le attività più recenti effettuate su Tronpad Kid 7 oltre a concedere la possibilità di restare in contatto tramite videochat, chiamate e messaggi. Include uno stilo con il design di una piuma per scrivere e disegnare sul touchscreen come se si stesse utilizzando una normale penna. È disponibile nei colori azzurro e rosa a 85,83 euro.



Pritom

Foto: PritomQuesto tablet è dotato di una custodia in silicone colorata che lo protegge dagli urti e funge anche da stand. Dispone di un processore quad core, schermo da 7 pollici, 1 gb di ram, 16 gb di memoria integrata e doppia fotocamera. Consente ai genitori di impostare dei limiti sui tempi di utilizzo e include una serie di app ottimizzate per i bambini oltre quelle scaricabili direttamente dal Play Store di Google e la custodia. Si può ordinare su Amazon a circa 65 euro.



Liscianigiochi Mio Tab 7″ Evolution

Foto: LiscianigiochiÈ dotato di uno schermo da 7 pollici, processore quad core, doppia fotocamera, connettività wi-fi e memoria di archiviazione da 16 gb. Sfrutta il sistema operativo Android e permette di scaricare oltre 400 applicazioni educative adatte ai più piccoli. Il Parental Control, inoltre, è utile per monitorare i progressi del bambino, controllare il tablet da remoto e le attività eseguite oltre a impostare una lista di siti internet preferiti. Mio Tab 7″ Evolution costa 99,99 euro, ma si trova scontato su Amazon.



Goodtel G7

Foto: GOODTELIl design della custodia prevede la presenza di un manico utile per afferrare il dispositivo con maggiore stabilità e di un supporto posteriore per mantenere il tablet sollevato liberando entrambe le mani. Goodtel G7 offre le funzionalità di Android 11 GO, monta 2 gb di ram e 32 gb di memoria interna affiancati da una batteria da 3500 mAh e display con una diagonale ampia 7 pollici. Supporta l’utilizzo di schede micro sd fino a 128 gb. È in vendita a 89,99 euro nei colori rosso, blu e rosa.



Clementoni Clempad X Plus

Foto: ClementoniPensato per soddisfare le esigenze di gioco dei bambini dai 6 anni, Clempad X Plus è un tablet con schermo hd da 8 pollici, 16 gb di memoria interna, 2 gb di ram e connettività 3G. È dispositivo utile per imparare, studiare, giocare, e navigare sul web in sicurezza anche grazie all’app Family System – per iOS e Android – che consente al genitore di controllare la navigazione e impostare dei limiti di utilizzo. Nella confezione è inclusa una tastiera fisica bluetooth. Il prezzo è di 136 euro, ma si trova scontato.

