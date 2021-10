Zalando si mette a riparare vestiti

5 October 2021 – 14:47

Lara Coppen, responsabile della circolarità di Zalando (foto ufficio stampa)L’idea è quella di economia circolare, ripensando il ciclo di vita del prodotto dalla sua ideazione fino al riciclo degli scarti tessili: in questa direzione si sta muovendo Zalando, che ha già avviato alcune collaborazioni con diverse startup e iniziato a sperimentare nuovi modelli di business, come la riparazione dei capi o l’ampliamento del segmento “seconda mano”.

Il nuovo modello circolare dovrà essere in grado di “aprire nuovi flussi di entrate e trarre il massimo vantaggio da cambiamenti dirompenti nei comportamenti dei consumatori che stanno già accadendo”, spiega Lara Coppen, responsabile della circolarità di Zalando. L’azienda punta a prolungare la vita di almeno 50 milioni di articoli di moda entro il 2023.

A partire dall’11 ottobre largo a servizi di riparazione dei vestiti dopo l’acquisto. L’iniziativa sarà lanciata prima a Berlino e si appoggerà ad atelier e sartorie locali selezionate, attraverso una piattaforma in collaborazione con la startup londinese Save Your Wardrobe. Il servizio sarà poi esteso a Düsseldorf e nel giro di breve tempo ad altri mercati. Un’ulteriore possibilità per allungare la vita dei capi è poi lo scambio in “seconda mano”, che nella pagina dedicata di Zalando ha visto crescere gli articoli offerti in 13 mercati da 20mila a oltre 200mila articoli nel giro di un anno.

Per quanto riguarda il riciclo, la compagnia è impegnata in un progetto per creare una piattaforma digitale aperta che metta in contatto chi si occupa di riciclare scarti tessili. Il progetto, Sorting for Circularity in collaborazione con Fashion for Good, fornirà un’analisi completa dei rifiuti tessili. Zalando ha tra l’altro appena investito nel gruppo di rigenerazione tessile Infinited Fiber Company che sta mettendo a punto una nuova fibra circolare di alta qualità derivata da scarti per ridurre la dipendenza del mondo da materie prime vergini.

Inoltre, tutti i 50 capi di abbigliamento uomo e donna, calzature e accessori del marchio Zign sono dotati di un passaporto digitale: tramite un codice qr sull’etichetta, i clienti possono visitare un sito dedicato al prodotto e scoprire dove è stato fabbricato e come scambiarlo su Zalando.

The post Zalando si mette a riparare vestiti appeared first on Wired.

Fonte: Wired