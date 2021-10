Whatsapp, Facebook e Instagram in down per ore

5 Ottobre 2021 – 0:41

Dalle ore 17.40 circa di lunedì 4 ottobre 2021 è stato segnalato un down simultaneo di WhatsApp e Instagram con l’app di messaggistica e il social network fotografico della galassia di Facebook che risultavano non funzionanti sul territorio nazionale italiano, come peraltro testimoniano le migliaia di segnalazioni giunte al punto di riferimento in questo caso, il sito web specializzato Downdetector. Anche Facebook e Messenger sembrano essere stati colpiti. La stessa Downdetector ha aggiunto un banner in cime alla pagina per segnalare “un’interruzione diffusa presso Twitter, che potrebbe avere un impatto sul tuo servizio“. Il problema è durato per ore e sembra essersi risolto poco prima della mezzanotte, ora italiana. Molti utenti segnalano che i servizi sono stati ripristinati, ma alcuni potrebbero ancora sperimentare alcuni disservizi.

Oltre all’accesso estremamente lento o del tutto inaccessibile segnalato dagli ormai noti messaggi di errore come “Connessione…” su WhatsApp e “Impossibile caricare l’attività” e feed personale completamente out su Instagram sia versione browser sia da app, l’applicazione di messaggistica di Facebook non consente di inviare messaggi o file ai propri contatti.

Un blackout mondiale

A quanto emerge dalle segnalazioni raccolte da Downdetector, il problema non si è limitato soltanto all’Italia, ma simili picchi di segnalazioni per malfunzionamenti si sono registrati anche negli Stati Uniti, su tutto il territorio del paese. Il problema ha avuto una dimensione globale, perché sulla piattaforma sono arrivati aggiornamenti sull’impossibilità di accedere alle piattaforme della galassia di Mark Zuckerberg anche da Francia, Gran Bretagna, Germania e India. Come ha raccontato il New York Times, le ripercussioni si sono riverberate sull’attività degli stessi lavoratori di Facebook, alcuni dei quali impossibilitati ad accedere agli uffici dell’azienda.

In serata il direttore tecnico di Facebook, Mike Schroepfer, su Twitter ha scritto: “Porgiamo le nostre più sincere scuse a tutte le persone che sono state interessate dall’interruzione dei servizi di Facebook in corso in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i nostri team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il più velocemente possibile il servizio“.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Whatsapp e Facebook non si sbottonano

Nel momento in cui questo articolo viene aggiornato, non sono ancora arrivate spiegazioni da parte di Facebook sui motivi che hanno causato il malfunzionamento dei vari servizi. Se per gli utenti italiani ritrovarsi con Whatsapp down significa avere limita nella condivisione di messaggi, audio, foto e video, in India un malfunzionamento della piattaforma colpisce anche l’aspetto dei pagamenti, dato che nel subcontinente il social network ha lanciato un test di servizi di pagamento dallo scorso novembre.

Su Twitter Whatsapp ha diffuso nel pomeriggio un breve post per dire che ha contezza del problema e che team dedicati si stanno attivando per risolverlo, ma non fornisce per ora elementi sulle possibili cause.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Anche Facebook ha pubblicato sulla stessa piattaforma un messaggio simile per cercare di rassicurare gli utenti.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Nel frattempo su Twitter gli utenti si sono scatenati con meme per chiedersi come facciano a comunicare le persone non iscritte alla piattaforma guidata da Jack Dorsey. Molte conversazioni, in attesa che Whatsapp torni in funzione, si sono spostate su Telegram e su altre app di messaggistica.

Gli altri disservizi

Come è possibile verificare dalla pagina di Downdetector, in corrispondenza del malfunzionamento di Whatsapp, Facebook, Messenger e Instagram, utenti hanno segnalato disservizi anche con i principali operatori di comunicazione. Per quanto riguarda l’Italia, in particolare sono stati segnalati problemi con Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Wind Tre, Very Mobile, Fastweb e Ho Mobile. In tutti i casi le segnalazioni sono in calo. Sempre su Downdetector, alcuni utenti manifestano problemi anche con Telegram, dove si sono spostate molte conversazioni da Twitter.

ThousandEyes tests can confirm that at 15:40 UTC on October 4, the Facebook application became unreachable due to DNS failure. Facebook’s authoritative DNS nameservers became unreachable at that time. The issue is still ongoing as of 17:02 UTC. pic.twitter.com/zNmZWTxEUo — ThousandEyes (@thousandeyes) October 4, 2021

Secondo un’analisi degli esperti della società di intelligence Thousand Eyes, parte della galassia Cisco, il down di Whatsapp, Facebook, Instagram e Messenger è legato a un problema Dns (Domain name system). La stessa diagnosi è stata confermata da Cloudflare, che ha provato a spiegare come Facebook possa essere sparito dalla rete. In particolare l’attenzione si concentra sui Bgp (Border gateway protocol).

In aggiornamento

