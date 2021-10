Terra (LUNA), la crypto che si sta facendo notare

5 October 2021 – 16:41

Da 1 a 42 euro in meno di un anno: cos’è e come funziona Terra (LUNA), progetto fondato nel 2018 e cresciuto in modo importante nel 2021.

The post Terra (LUNA), la crypto che si sta facendo notare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico