Samsung T7, SSD esterno da 500GB in offerta al 16% di sconto

5 October 2021 – 16:40

Va in offerta il Samsung T7 nel taglio da 500GB, un SSD esterno ad alte prestazioni ,oggi in offerta su Amazon al 16% di sconto .

The post Samsung T7, SSD esterno da 500GB in offerta al 16% di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico