Nel 2019 Apple ha guadagnato coi videogiochi più di Nintendo, Sony e Microsoft messe insieme

5 Ottobre 2021 – 14:25

A salire sul podio delle compagnie più remunerative non è Nintendo né Sony e nemmeno Microsoft, per non parlare di Activision Blizzard, bensì Apple. Secondo un recente rapporto del Wall Street Journal, nel 2019 la compagnia di Cupertino ha guadagnato più dei competitor sopramenzionati messi insieme, per un totale di 8,5 miliardi di dollari.

Fonte: Fanpage Tech