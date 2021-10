Logitech K400 Plus: la tastiera wireless all-in-one al minimo storico

5 October 2021 – 19:03

La tastiera wireless per eccellenza torna in offerta al minimo storico, una periferica all-in-one di cui non vorrai fare a meno: Logitech K400 Plus.

The post Logitech K400 Plus: la tastiera wireless all-in-one al minimo storico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico