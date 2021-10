Leonardo Drone Contest: Polimi si aggiudica anche il 2°round

Leonardo Drone Contest – Il team del Politecnico di Milano capitanato da Gabriele RoggiIl team del Politecnico di Milano, capitanato dal dottorando Gabriele Roggi, si è aggiudicato anche la 2a edizione del Leonardo Drone Contest, an Innovation Challenge. Il team meneghino, infatti, ha superato per il secondo anno consecutivo le sfide di questa nuova edizione ottenendo più punti dei team avversari. “Durante questa seconda gara, le performance dei team sono migliorate, in modo impressionante e stiamo constatando come tutti gli obiettivi prefissati alla nascita del Drone Contest si stiano progressivamente concretizzando” ha dichiarato Laurent Sissmann, Senior Vice President Unmanned Systems di Leonardo, durante la cerimonia di premiazione del contest. Cos’è il Leonardo Drone Contest

Leonardo Drone Contest è, infatti, l’unica competizione in Italia nella quale le università si sfidano in una gara di intelligenza artificiale applicata all’ambito dei sistemi senza pilota. Denominati Unmanned Aerial Vehicle (Uav), gli aeromobili a pilotaggio remoto saranno sempre più necessari per missioni di intelligence, sorveglianza, monitoraggio e acquisizione d’informazioni. Grazie al percorso triennale del contest, Leonardo intende sviluppare queste nuove tecnologie e competenze nel settore unmanned al fine di creare una fruttuosa collaborazione per formare e alimentare l’ecosistema composto da aziende, PMI e Università.

Uno dei 6 droni impegnati nella 2a sfida del Leonardo Drone ContestL’obiettivo finale è certamente quello costruire una solida rete collaborativa tra gli attori del contest aperta verso l’esterno. Questi step annuali, invece, sono propedeutici a stimolare il talento imprenditoriale dei partecipanti. È questa, infatti, la linfa vitale che potrà portare alla nascita di start up in questo determinato settore e coinvolgere non solo il territorio, ma anche le istituzioni locali e creare così un indotto.

La seconda sfida

La seconda gara si è tenuta in diverse manches nelle giornate del 28, 29 e 30 settembre a Torino, all’interno della sede della divisione Velivoli di Leonardo. Qui si sono sfidati i team delle sei Università ammesse al contest: il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi di Napoli Federico II.

Uno dei 6 droni impegnati nella 2a sfida del Leonardo Drone ContestIn questa seconda sfida a tempo, ciascun drone aveva l’obbligo di raccogliere, tramite fotografie e video, le informazioni necessarie per consentire al team di definire la missione migliore di atterraggio nelle piazzole e massimizzare così il punteggio di gara. I droni, quindi, con le indicazioni ricevute, si sono mossi in autonomia tra edifici e zone a visibilità ridotta per portare a termine la loro missione. La cooperazione sul terreno di gioco con i sensori è stata fondamentale per individuare tutti gli oggetti nel minor tempo possibile e iniziare a sviluppare le capacità di collaborazione tra il drone e le altre piattaforme. In concreto, si è trattato di sfida di preparazione all’ultima prova del contest del 2022 in cui il volo collaborativo sarà il protagonista principale.

Dietro al Politecnico di Milano si sono piazzati, rispettivamente secondo e terzo, i team dell’Università di Roma Tor Vergata con il dottorando Simone Mattogno e del Politecnico di Torino con il dottorando Simone Godio. Inoltre, il team del dottorando Lorenzo Gentilini dell’Università Alma Mater di Bologna, come lo scorso anno, è stato insignito del Premio Speciale della giuria per aver suscitato interesse con le loro soluzioni tecnologicamente avanzate di collaborazione tra sistemi e automazione. In attesa dell’ultima edizione, un’ulteriore novità per i dottorandi e per la città di Torino è legata al campo gara dei droni. Questa, infatti, diventerà un’arena di test indoor per gli allenamenti e le sperimentazioni dei team. Una location che sarà anche il fulcro di visite esterne e di prove per le start up in linea con lo sviluppo dell’ecosistema innestato sul territorio dal Leonardo Drone Contest.

