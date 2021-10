Le migliori custodie “full body” per proteggere l’iPhone 13

5 Ottobre 2021 – 0:40

Foto: SUPCASEPer coloro che già hanno sborsato cifre considerevoli per il nuovo melafonino o prevedono di acquistarlo a breve, tra gli accessori indispensabili da procurare il prima possibile sicuramente troviamo una custodia che possa proteggerlo nel modo migliore. In pelle o silicone, tra i diversi modelli in commercio troviamo anche le cover full body che sono in grado di offrire una protezione su tutti i lati del dispositivo a 360 gradi: infatti, si compongono di due parti che, una volta unite, formano una sorta di scatola in cui riporre lo smartphone ma ovviamente, senza limitare l’utilizzo delle normali funzioni. Siete curiosi di scoprirle? Ecco 5 custodie per iPhone 13 che offrono una protezione integrale: ma comunque non dimentichiamoci di fare attenzione!



Seacosmo Shockproof Case

Foto: seacosmoRealizzata in TPU e policarbonato, questa custodia trasparente offre protezione completa senza nascondere la scocca e il colore originale dell’iPhone. È facile da installare e grazie alla Air Cushion Technology, i quattro angoli godono di una protezione aggiuntiva dalle cadute accidentali. Supporta la ricarica wireless ed è dotato di tappo per evitare che polvere e sporco possano depositarsi nel connettore di ricarica. È in vendita a 17,99 euro.



SBS Mobile – Unbreakable Collection

Foto: SBSQuesta custodia trasparente antishock a 360 gradi ha superato diverse prove d’impatto – o drop test – da un’altezza di due metri pertanto offre una protezione certificata da urti, cadute e graffi. Ovviamente, la parte frontale è responsive e quindi permette di utilizzare lo smartphone senza limiti: a riguardo, dispone di fori per i sensori e le fotocamere posteriori. La custodia Unbreakable Collection per iPhone 13 di SBS Mobile è disponibile sul sito ufficiale del produttore a 19,99 euro.



SupCase

Foto: SUPCASEA differenza degli altri modelli in commercio, questa custodia di SupCase include nella cover posteriore un cavalletto per mantenere l’iPhone sollevato: utile, ad esempio, per chi ama guardare i film preferiti direttamente dallo schermo dello smartphone. Costruita in TPU ammortizzante e materiali duri e resistenti alle cadute, ha superato i drop test eseguiti dall’altezza di 6 metri. Si può acquistare a 23,99 euro.



AICase

Foto: AICaseSigilla completamente lo smartphone consentendoci di utilizzarlo anche in attività subacquee fino a 2 metri di profondità per 30 minuti: infatti, gode della certificazione Ip68 dandoci la possibilità di scattare fotografie o registrare video anche in immersione. Con bordi neri ma pannello frontale e posteriore trasparenti, supporta la tecnologia MagSafe e lo sblocco tramite riconoscimento facciale con Face ID. È venduta a 15 euro.



ShellBox

Foto: ShellBoxProtegge integralmente il dispositivo da urti, graffi, polvere e liquidi fino a 30 minuti alla profondità di 1,5 metri. Leggera e sottile, questa cover è waterproof con certificazione Ip68 e consente di sfruttare la ricarica senza fili. Dispone di un tappo per proteggere il connettore lightning tuttavia, per una maggiore chiarezza della voce, il produttore consiglia di rimuoverlo durante le telefonate. Per garantire una presa ancora più sicura, è dotata di foro per agganciare il cinturino da polso – fornito in dotazione. È su Amazon a 18,89 euro.

