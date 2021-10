Il primo film girato nello spazio sarà russo

5 Ottobre 2021 – 16:45

Intitolato Challenge, sarà il primo film con sequenze girate realmente nello spazio: l’attrice Yulia Peresild sulla Stazione Spaziale Internazionale.

