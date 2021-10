Il premio Nobel per la fisica 2021 va a Manabe, Hasselman e all’italiano Giorgio Parisi

5 October 2021 – 11:59

Si è aperta ieri la stagione 2021 dei premi Nobel e oggi l’Accademia reale svedese ha appena assegnato il Nobel per la fisica per metà a Syukyro Manabe, Klauss Hasselman e per metà Giorgio Parisi per i “contributi fondamentali alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi”.

Il nome di Giorgio Parisi era già inserito nella lista stilata ogni anno a partire dal 1989 dalla società Clarivate Analytics, un elenco diffuso ogni anno e ormai da 32 anni da Clarivate, composto dai ricercatori che hanno maggiormente influenzato la comunità scientifica in quel settore, le cui pubblicazioni scientifiche sono fra le più citate al mondo. Medaglia Dirac nel 1999 e medaglia Boltzmann nel 1992, Parisi è professore emerito di Fisica teorica all’università La Sapienza di Roma, presidente della classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia dei Lincei, e ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il fisico era citato nell’elenco del 2021 per “le scoperte rivoluzionarie relative alla cromodinamica quantistica e lo studio dei sistemi disordinati complessi“.

Altri Nobel

L’anno scorso il prestigioso riconoscimento era stato conferito a Roger Penrose, Reinhard Genzel e alla fisica Andrea Ghez ai più oscuri segreti dell’universo, ovvero ai buchi neri, per aver dimostrato che la formazione di questi oggetti è una conseguenza della relatività, e per la scoperta di un oggetto (un buco nero) supermassiccio al centro della Via Lattea. I buchi neri erano al centro dell’attenzione già da qualche tempo, con la loro prima immagine – quello che più si avvicina a una fotografia – realizzata nel 2019.

Domani mercoledì 6 ottobre è il turno del premio Nobel per la chimica, giovedì di quello per la letteratura e venerdì per la pace. Lunedì 11 ottobre si chiuderà con il premio per l’economia. Il premio per la fisiologia e la medicina è stato assegnato ieri, lunedì 4 ottobre, a David Julius e Ardem Patapoutian, per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto”.

