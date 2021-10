Il Google Pixel pieghevole potrebbe arrivare prestissimo

5 October 2021 – 11:53

(Foto: LetsGoDigital x WaqarKhanHD)A cinque anni esatti dal debutto dei primi Pixel e Pixel Xl si fa sempre più possibile la via di un futuro modello pieghevole. Sono stati infatti scovati brevetti depositati dalla società di stanza a Mountain View che riguardano proprio un dispositivo dotato di display flessibile e sistema di apertura e chiusura a libro. Come potrebbe essere il Pixel Fold? Ecco una serie di concept che illustrano in modo molto interessante questo potenziale gadget in arrivo.

Ancora una volta, le anticipazioni arrivano da documenti depositati presso l’ufficio brevetti statunitense (Uspto – United States Patent and Trademark Office) e ancora una volta a scoprirli è stato il sempre attento portale LetsGoDigital, che poi si è avvalso della collaborazione del designer Waqar Khan per confezionare versioni realistiche dei disegni presenti nel brevetto. Indubbiamente, l’ispirazione arriva dal già noto design di Pixel 6, il nuovo top di gamma che per ora sembra destinato a non fare capolino da noi in Italia, con il retro bi-colore con la fascia rialzata orizzontale che ospita le fotocamere.

(Foto: LetsGoDigital x WaqarKhanHD)A livello costruttivo si punterebbe a una cerniera che non sarebbe così minimalista, probabilmente per assicurare una maggiore affidabilità e durata nel tempo. Un approccio che sembra confermato anche dalla decisione di piazzarla sul lato corto, a mo’ di libro, per proteggere al meglio il display pieghevole principale quando non in uso; una serie di magneti piazzati sui bordi garantirebbe una chiusura più sicura. Il display esterno sarebbe a dimensione standard, dunque non semplicemente di servizio, per l’uso quotidiano.



Quando uscirà il Pixel Fold pieghevole? I più ottimisti, visto anche il design molto simile al già confermato Pixel 6 – rispetto al quale avrebbe identico chip Tensor e hardware simile – si attendono addirittura una presentazione nel 2021 assieme al modello standard. Fra due settimane scopriremo se sarà così: l’evento di Google è stato programmato per il prossimo 19 ottobre.



