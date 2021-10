Il blackout WhatsApp è inaccettabile: in alcuni Paesi l’ app è al centro di comunicazioni e pagamenti

5 October 2021 – 16:32

Il servizio non solo è ormai il metodo di comunicazione privilegiato in parecchi Paesi del mondo, ma in alcune aree si utilizza anche per i pagamenti online e offline, o per mettere in contatto milioni di clienti con il servizio di assistenza di centinaia di migliaia di esercizi commerciali e servizi governativi.

Fonte: Fanpage Tech