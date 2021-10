Giorgio Parisi è Premio Nobel per la Fisica 2021

5 Ottobre 2021 – 13:46

L’italiano Giorgio Parisi è Premio Nobel per la Fisica 2021 per la scoperta dell’interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici.

