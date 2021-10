Fire Tv Stick: come funziona la chiavetta da collegare alla tv (e quale comprare)

5 Ottobre 2021 – 9:01

Amazon Fire Tv Stick è la chiavetta da collegare alla tv tramite la porta hdmi che consente di accedere a qualsiasi contenuto online: dai film alle serie tv dei più noti servizi streaming, fino ai giochi, alla musica, e alle principali app per Android. È la diretta concorrente del Google Chromecast (acquista qui su Amazon) ma la sua peculiarità è di essere disponibile in tre modelli differenti. In questa guida all’acquisto cercheremo di fare chiarezza sulle caratteristiche, poiché i prezzi di questa famiglia di prodotti vanno da poco meno di 30 euro a oltre 60 euro; anche se in verità durante l’anno sono periodicamente oggetto di promozioni.

Fire OS, praticamente Android secondo Amazon

Prima di addentrarsi sui temi pratici e tecnici è bene ricordare che le Fire Stick si basano su una versione personalizzata (da Amazon) di Android localizzata in italiano. Si chiama Fire OS è viene installato anche sui tablet Kindle Fire (acquista qui su Amazon). La sua peculiarità è di essere una sorta di ambiente protetto perché non c’è il Google Play Store ma l’Amazon Appstore per scaricare e installare nuove app. Ad esempio sono disponibili Netflix, Infinity, Disney+, Dazn, Spotify e tante altre. Senza contare tutti i servizi dell’universo Amazon.

Fire OSL’altra grande qualità di Fire OS sulle Fire Stick è di offrire un’interfaccia fluida e semplificata che mediamente è più agevole rispetto alla maggior parte delle sezioni multimediali delle tv. Ovviamente vi sono delle eccezioni, ma per smart tv davvero efficienti bisogna essere disposti anche a spendere qualcosa di più. Ecco spiegato il successo di queste chiavette. Molto utile poi il motore di ricerca (testuale e vocale) che usa come base dati tutti i servizi streaming compatibili, non solo Amazon Prime Video.

Infine il lettore schermo VoiceView consente agli utenti ipovedenti o non vedenti di accedere alla maggior parte delle funzionalità di Fire Tv. Invece la Lente d’ingrandimento permette di ingrandire o rimpicciolire la schermata e muoversi al suo interno.

Come si installa?

A prescindere dal modello di Fire Stick a disposizione bisogna assicurarsi di avere una connessione a Internet in casa. Dopodiché è sufficiente procedere con il collegamento alla porta hdmi della propria tv. A questo punto non resta che alimentare la propria chiavetta sfruttando il cavo in dotazione e una presa a muro.

In verità si possono alimentare anche tramite la porta usb della tv ma è un metodo che consigliamo solo in caso di emergenza per non caricare troppo la componente elettrica del televisore. Infine non resta che seguire la procedura suggerita sullo schermo, che prevede inizialmente proprio il collegamento al wi-fi di casa selezionando nome e password.

Fire Tv Stick Lite, il modello low-cost

La Fire Tv Stick Lite è il modello più economico che supporta lo streaming alla risoluzione massima full hd 1080p (1920 x 1080 pixel). In pratica è ideale per qualsiasi televisore, soprattutto quelli più vecchi che non contemplano la risoluzione 4K. I formati video supportati sono hdr 10, hdr10+, hlg, H.265, h.264 e vp9; quelli audio sono Dolby Digital e Dolby Digital+, attraverso pass-through audio hdmi.

Fire Tv Stick LiteLa confezione include il cavo usb e l’alimentatore, una prolunga hdmi e anche il telecomando, per di più con tasto specifico dedicato all’attivazione dell’interfaccia vocale Amazon Alexa. Basta proferire: “Alexa, apri YouTube“. L’alternativa, come telecomando, è impiegare l’app gratuita Fire Tv sul proprio smartphone (Fire OS, Android e iOS). Lo spazio di archiviazione sulla chiavetta è di 8 GB, ma per tutti i contenuti digitali Amazon si può gratuitamente impiegare anche il servizio cloud. Supporta wi-fi 5 e bluetooth 5. Il prezzo di listino è di 29,99 euro.

Il consiglio: acquistate il modello Fire Tv Stick Lite solo se volete spendere il meno possibile e solo se avete una tv full hd.

Fire Tv Stick, il modello base

Fire Tv Stick è quasi identica al modello Lite. Stesso processore, memoria e dimensioni. Si differenzia solo per due dettagli. Il primo è che supporta anche il formato Dolby Atmos, una delle tecnologie all’avanguardia in ambito audio che però richiede una televisione, una soundbar oppure un impianto home theatre compatibile.

Fire Tv StickIl secondo, decisamente più importante, è che il telecomando oltre a supportare Alexa e permettere la gestione dell’interfaccia, consente accensione, spegnimento e gestione volume su un’ampia gamma di dispositivi a infrarossi compatibili, come tv, soundbar e ricevitori AV. Non si ha bisogno di giocare con due telecomandi. Utile anche la presenza dei tasti dedicati a Prime Video, Disney+, Amazon Music e Netflix. Il prezzo di listino è di 39,99 euro.

Il consiglio: tra la Lite e questa versione ci sono circa 10 euro di differenza, ma il plus offerto dal telecomando è decisamente una grande comodità. Consigliata comunque solo a chi ha una tv full hd.

Fire Tv Stick 4K Ultra hd, il modello per le tv 4k

La Fire Tv Stick 4K è di fatto una Fire Tv Stick con funzioni e supporti avanzati. Processore, memoria e spazio di archiviazione sono i medesimi. Però è il primo modello che supporta la risoluzione 4K (2160p a 60 Hz) e in aggiunta ai tradizionali formati del Fire Tv Stick è compatibile con il Dolby Vision e l’audio ad alta risoluzione degli standard FLAC e Vorbis.

Fire Tv Stick 4K Ultra HdAttenzione, il Dolby Vision non è così diffuso sulle televisioni: si tratta di una tecnologia hdr di grande qualità che è disponibile sui televisori di fascia medio-alta di LG, Sony, Hisense e pochi altri. Il telecomando anche questo caso può essere usato per controllare diverse funzioni sulla tv ma rispetto alla Tv Stick mancano i tasti Netflix e degli altri tre servizi. Il prezzo di listino è di 59,99 euro.

Il consiglio: il Fire Tv Stick 4K è il modello per chi possiede una televisione 4K. Inutile starci troppo a riflettere, a meno che non si abbiamo esigenze più sofisticate. A quel punto bisogna guardare al top di gamma.

Fire Tv Stick 4K Max, il modello top di gamma

La Fire Tv Stick 4K Max è la nuovissima chiavetta di Amazon già preordinabile e disponibile dal 7 ottobre. La componente hardware è più potente e dispone di ben 2 GB di memoria RAM per rendere l’interfaccia ancora più fluida ma anche per supportare nuove funzioni. Come la Tv Stick 4K supporta la risoluzione 4K e tutti i formati audio e video di riferimento, ma ha un vantaggio nella connessione wireless. Infatti supporta il nuovo standard wi-fi 6 che con modem-router compatibili è in grado di offrire migliori prestazioni, copertura e stabilità di connessione.

Fire Tv Stick 4K MaxL’altra novità riguarda la funzione Live View picture-in-picture, ovvero la possibilità di domandare ad Alexa di mostrare l’immagine della propria telecamera (a patto che sia compatibile con l’ecosistema Amazon) senza lasciare il programma che si sta guardando. Inoltre in futuro – appena sarà disponibile l’aggiornamento del software – sarà possibile collegare la Fire Tv 4K Max ai dispositivi Echo compatibili in modalità wireless e anche a ricevitori e console di gioco. Insomma, è un modello più completo con maggior potenzialità sia sul fronte dell’intrattenimento video che in domotica. Il telecomando è come quello della Fire Tv Stick 4K. Il prezzo di listino è di 64,99 euro.

Il consiglio: la Fire Tv Stick 4K Max è consigliata a chi ha già altri dispositivi Alexa in casa oppure ascolta la musica ad alta risoluzione. Il supporto wi-fi 6 sicuramente un valore aggiunto ma senza un mode-router compatibile è praticamente inutile.

Fonte: Wired