Come rivivere le emozioni del concerto de La Rappresentante di Lista al Wired Next Fest

5 Ottobre 2021 – 9:00

L’ultima tappa del Wired Next Fest 2021 si è aperta il 30 settembre con l’esclusivo concerto che ha visto protagonista, live dal teatro Gerolamo di Milano, La Rappresentante di Lista: uno spettacolo con al centro la musica della band ma anche numerose altre suggestioni artistiche.

Il duo composto dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina ha ripercorso le tappe più importanti del suo progetto musicale, regalando il meglio dei propri lavori in studio, tra cui il più recente album My Mamma, uscito a marzo 2021 e trainato dal successo del singolo presentato al Festival di Sanremo, Amare.

Il concerto organizzato da Wired, insieme con Fondazione AIRC, ha contribuito a sostenere la ricerca sul tumore al seno: parte del ricavato della vendita dei biglietti online è stato infatti destinato alla campagna Nastro Rosa di AIRC per contribuire a sostenere la ricerca volta a sconfiggere la neoplasia più diffusa nel genere femminile, che riguarda una donna su otto nell’arco della vita, con circa 55.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2020 (fonte: I numeri del cancro in Italia 2020).

L’esibizione è stata trasmessa in streaming sul sito dedicato del Wired Next Fest. I pochi posti disponibili in teatro, nel rispetto delle norme anti-Covid, sono stati riservati a una rappresentanza di giovani ricercatrici e survivors, donne alle prese, su fronti diversi, con la lotta al tumore al seno.

Lo spettacolo che ha visto protagonista La Rappresentante di Lista ha messo al centro dell’evento, così come del proprio percorso artistico, temi sociali, ambientali e diritti, che caratterizzano anche l’informazione di Wired (la band si è esibita gratuitamente, ndr).

Wired, La Rappresentante di lista e Fondazione AIRC ringraziano tutti gli ospiti che hanno aderito al concerto, instaurando un dialogo con la musica: l’autrice e performer di teatro visuale Marta Cuscunà, i giovani del movimento Fridays For Future e chi ha donato un contributo video sui temi del corpo e della libertà: gli artisti Elisa, Ema Stokholma, Myss Keta, Rancore; il collettivo Amleta, nato per contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo, i filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon.

Fino al 31 ottobre sarà ancora possibile rivivere le emozioni del concerto che ha inaugurato l’ultima tappa dell’evento di Wired. Lo spettacolo è disponibile in streaming sul sito del Wired Next Fest. Chi ha già comprato il biglietto per il live, può riutilizzare i codici per accedere allo spettacolo. Chi volesse recuperarlo in streaming, contribuendo anche alla campagna di Fondazione AIRC, può acquistare un biglietto a 8 euro più le spese di commissione su Eventbrite alla pagina dedicata.

