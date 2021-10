Bomba assoluta: cuffie Bluetooth TWS in regalo con la soundbar Bluedio

5 Ottobre 2021 – 19:45

Un pacchetto che include soundbar e cuffie Bluetooth TWS a poco più di 30 euro: l’offerta bomba di Bluedio a cui non potrai rinunciare.

The post Bomba assoluta: cuffie Bluetooth TWS in regalo con la soundbar Bluedio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico