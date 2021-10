10 anni fa moriva Steve Jobs, che cosa resta di lui oggi?

5 October 2021 – 11:35

È difficile raccontare e soprattutto far capire l’importanza di Steve Jobs, il cofondatore di Apple di cui oggi ricorre il decimo anniversario della scomparsa, a chi ha meno di venti anni. Dopotutto, chi ha 14 anni oggi è nato quando è nato l’iPhone, aveva tre anni quando è arrivato l’iPad e sostanzialmente ha visto crescere l’importanza anche e soprattutto finanziaria di Apple grazie alla leadership di un altro manager (che era il braccio destro di Steve Jobs), cioè l’attuale numero uno Tim Cook. Del gran film di Steve Jobs sta vedendo un sequel, un kolossal ma pur sempre un sequel, e non sa tutta la storia che c’è dietro.

Eppure, l’importanza di Steve Jobs non può essere sottovalutata, perché molto di quello che diamo oggi per scontato è nato non per sua invenzione (non era un ingegnere o un programmatore, anche se per breve tempo da ragazzo ha lavorato per Atari alla realizzazione del gioco Breakout) ma grazie al suo intuito, alla sua capacità di pianificare e alla volontà veramente ragguardevole che gli ha permesso, in una carriera interrotta bruscamente dieci anni fa quando aveva 56 anni, di realizzare molto più di quello che un imprenditore “normale” o anche eccezionale riesce a fare in tutta una vita.

Certo, Steve Jobs viene ricordato come uomo da palcoscenico, viene visto per la sua capacità di interpretare sul palco un ruolo da “attore francese esistenzialista”, con quel dolcevita nero su misura, i jeans Levi’s 501 e le eterne New Balance 991 ai piedi. Eternamente giovane, più in forma oppure più emaciato e consumato dalla malattia ma sempre pronto a stupire un pubblico di sviluppatori, vip e giornalisti che si contendevano gli inviti alle sue performance californiane: i keynote di Steve Jobs, che però si sono tenuti regolarmente anche a Boston e New York, Tokyo e Parigi, erano l’evento a cui partecipare, l’happening tecnologico in cui essere.

Foto: flickr.comJobs è stato molte cose: l’inventore di “One More Thing”, la frase con la quale ha introdotto in maniera disinvolta e quasi casuale alcuni prodotti rivoluzionari alla fine dei suoi keynote, ma anche l’oratore distaccato capace di mettere in scena uno dei discorsi più famosi di sempre per le lauree di Stanford del 12 giugno del 2005, quel “Siate affamati, siate folli” (che per una felice combinazione questo cronista ebbe la ventura di sentire e tradurre per primo in italiano), oppure trovare con disinvoltura la metafora potentissima del computer come bicicletta per la mente, e decine di altre idee che in quasi quarant’anni di carriera Jobs ha tirato fuori e messo in scena.

Ma Jobs è molto più di tutto questo: è stato anche il padre dei prodotti tecnologici che ha voluto e alla cui creazione ha partecipato: dai primi due Apple al Lisa e poi al Macintosh (fine anni Settanta sino al 1984) sino ai computer NeXT su cui è nato il web e sul quale sistema operativo si poggia la Apple di adesso, passando per l’iPod, l’iMac, i PowerBook, gli iBook e i MacBook, una decina di altri prodotti iconici sino ad arrivare agli iPhone e agli iPad (dopo entrano in gioco Tim Cook e gli altri collaboratori di Apple, ma la lista di prodotti per quanto di successo è fisiologicamente più breve). E di questi prodotti ha curato con maniacale precisione sia gli aspetti visibili che quelli non visibili (perché “i mobili si fanno bene anche dietro, nella parte che non si vede” diceva citando il padre bricoleur) e persino la comunicazione che per lui era continuazione dell’idea iniziale e della esperienza d’uso: dal design (“come funziona, non com’è fatto”) all’interfaccia, che deve nascondere la complessità, sino alla semplicità di quel minimalismo che era insieme filosofia di vita e geniale intuizione dello zeitgeist del tempo moderno.

(Foto: Apple)Soprattutto, però, Steve Jobs è stato prima di tutto un ragazzino che si è fatto incantare dalla nascente cultura digitale nella Silicon Valley (lui che era nato a Los Gatos e cresciuto negli stessi decenni in cui la “sua” Silicon Valley si stava trasformando da valle della tecnologia e maturando nella Mecca del digitale) e ha deciso che avrebbe rivoluzionato il mondo grazie al computer. Insieme al socio Steven Wozniak, geniale e timido, ha avuto un ruolo determinante nell’ideazione dell’informatica personale con il primo personal computer prodotto in scala (l’Apple II) e poi trent’anni dopo nel suo superamento con la creazione degli “apparecchi post-Pc” a partire dall’iPhone e poi dall’iPad.

Insomma, quello Steve Jobs che è stato un gran mago, un uomo carismatico capace di affascinare molti e convincerli a seguire la sua volontà (famosa l’idea che Jobs vivesse al centro di un suo “campo di distorsione della realtà”, come ogni imprenditore in realtà dovrebbe fare), era anche e soprattutto un fan del computer e del potenziale che questo aveva di cambiare il corso della storia. Una opportunità unica per una persona che si trovava al posto giusto e che dal suo incanto ha saputo trarre la forza per perseguire un obiettivo: cambiare il mondo lasciando una tacca nell’universo.

Un’ambizione assoluta e al tempo stesso incredibilmente realistica, perché poi va detto a chi oggi ha vent’anni, che quella tacca Steve Jobs è stato in grado di inciderla davvero e il mondo in cui viviamo è cambiato in buona parte grazie al suo contributo. E non è poca cosa.

