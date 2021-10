Whatsapp, Facebook e Instagram sono in down

4 October 2021 – 17:59

(Foto: WhatsApp)Dalle ore 17.40 circa di oggi 4 ottobre 2021 si segnala un down simultaneo di WhatsApp e Instagram con l’app di messaggistica e il social network fotografico della galassia di Facebook che risultano non funzionanti sul territorio nazionale italiano, come peraltro testimoniano le migliaia di segnalazioni giunte al punto di riferimento in questo caso, il sito web specializzato Downdetector. Anche Facebook Messenger sembra colpito.

Oltre all’accesso estremamente lento o del tutto inaccessibile segnalato dagli ormai noti messaggi di errore come “Connessione…” su WhatsApp e “Impossibile caricare l’attività” e feed personale completamente out su Instagram sia versione browser sia da app. L’applicazione di messaggistica di Facebook non consente di inviare messaggi o file ai propri contatti.

